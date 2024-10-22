https://ria.ru/20241022/otoplenie-1979253917.html

Жилой фонд Ярославской области полностью подключили к отоплению

Жилой фонд Ярославской области полностью подключили к отоплению - РИА Новости, 22.10.2024

Жилой фонд Ярославской области полностью подключили к отоплению

Жилой фонд Ярославской области полностью подключен к отоплению, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:17

2024-10-22T10:17

2024-10-22T10:17

ярославская область

ярославская область

ростовский район

ярославский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Жилой фонд Ярославской области полностью подключен к отоплению, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, запуск системы отопления в регионе обсуждался на оперативном совещании, которое провел губернатор Ярославской области. "Подключение жилого фонда и социальной сферы к теплу – задача №1 для всех профильных служб. Многоквартирные дома, школы, садики, больницы полностью подключены к отоплению. Системы запущены, котельные работают", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам главы региона, есть обращения по холодным полотенцесушителям или стоякам, но они носят локальный характер, и обслуживающие организации должны оперативно реагировать на запросы жителей. Взяты на особый контроль котельные в поселках Ишня Ростовского района и Красные Ткачи Ярославского района, проинформировал губернатор области. Обращения от жителей данных населенных пунктов зафиксировал Центр управления регионом. В ходе совещания заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Баланцев отметил, что из социальных объектов без отопления остается только Дом культуры в селе Медягино. В ближайшие два дня коммунальщики обеспечат теплоснабжение учреждения, сообщил зампред.

https://ria.ru/20241018/patrushev-1978823243.html

ярославская область

ростовский район

ярославский район

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