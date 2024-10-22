https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979377231.html

Путин охарактеризовал отношения России и Китая

Путин охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024

Путин охарактеризовал отношения России и Китая

Сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:00

2024-10-22T17:00

2024-10-22T17:18

россия

китай

в мире

си цзиньпин

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами", - отметил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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китай

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россия, китай, в мире, си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин