https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979377231.html
Путин охарактеризовал отношения России и Китая
Путин охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
Путин охарактеризовал отношения России и Китая
Сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:00
2024-10-22T17:00
2024-10-22T17:18
россия
китай
в мире
си цзиньпин
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами", - отметил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, в мире, си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин
Путин охарактеризовал отношения России и Китая
Путин назвал сотрудничество России и Китая образцом отношений между странами
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является образцом того, как должны строиться отношения между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.
Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами", - отметил Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.