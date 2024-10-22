https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979324962.html

В Госдуме охарактеризовали отношения России и Китая

В Госдуме охарактеризовали отношения России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024

В Госдуме охарактеризовали отношения России и Китая

Отношения между Россией и Китаем находятся на наивысшем уровне и являются примером взаимодействия мировых держав, считает заместитель председателя Госдумы... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:26

2024-10-22T14:26

2024-10-22T14:26

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем находятся на наивысшем уровне и являются примером взаимодействия мировых держав, считает заместитель председателя Госдумы Алексаднр Бабаков ("Справедливая Россия – За правду"). "Российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне и без преувеличения являются образцовыми. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены ООН, обеспечивающие постоянную стабильность и безопасность на планете", - сказал Бабаков в рамках XI форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая, организатором форума выступила партия СРЗП. По его словам, в условиях острого международного кризиса и роста напряженности, отношения России и Китая выдержали очередную проверку на прочность, благодаря усилиям руководителей государств страны показали всему миру пример настоящей̆ дружбы и успешного сотрудничества. Парламентарий также отметил, что Россию и Китай объединяет вера в справедливость, прогресс, традиционные ценности и правильное понимание логики исторического процесса, ведь лидеры России и Китая думают не только об интересах своих стран, но и о человечестве в целом. "США и их союзники находятся в плену однополярной концепции мироустройства. В отличие от них мы прекрасно понимаем, что мир давно стал многополярным. Нынешний Саммит БРИКС - лучшее тому подтверждение... Мы высоко ценим помощь и поддержку со стороны народа и руководства Китайской Народной Республики нашей стране, которая стала объектом гибридной агрессии коллективного Запада", - добавил вице-спикер ГД. Кроме того, Бабаков подчеркнул, что глобальная экономика вышла из-под контроля западных транснациональных корпораций и правительств, и в этом, по его мнению, "велика заслуга наших стран и компаний". "В основе западного эгоизма неолиберальные идеи превосходства "золотого миллиарда". Этот подход противоречит нашему пониманию экономики. Мы считаем, что диверсификация форм хозяйствования обеспечивает устойчивое экономическое развитие для всех. Именно поэтому в фокусе сотрудничества между нашей Социалистической политической̆ партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Коммунистической партией Китая - поддержка малых и средних предприятий. Востребованность и многолетняя история Форума - лучшее подтверждение верности наших оценок и подходов", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

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китай, россия, госдума рф, оон, брикс, в мире