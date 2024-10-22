https://ria.ru/20241022/oruzhie-1979245413.html

СМИ: оборонные компании разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами

СМИ: оборонные компании разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами - РИА Новости, 22.10.2024

СМИ: оборонные компании разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами

Ведущие мировые оборонные компании вкладывают значительные средства в разработку недорогого лазерного оружия для противодействия беспилотникам, пишет газета... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:28

2024-10-22T09:28

2024-10-22T09:28

в мире

технологии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ведущие мировые оборонные компании вкладывают значительные средства в разработку недорогого лазерного оружия для противодействия беспилотникам, пишет газета Financial Times. "Оборонные компании ускоряют планы по разработке недорогого ... лазерного оружия на фоне того, как военные по всему миру ищут способы противодействия ... дронам", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, речь идет в том числе о таких ведущих подрядчиках, как производящая аэрокосмическую и оборонную продукцию американская корпорация RTX, британская многонациональная оборонная компания QinetiQ и ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA. Сообщается, что компании вкладывают значительные средства в передовые технологии, "которые долгое время считались скорее научной фантастикой, чем реальностью". По мнению издания, гонка за разработку оружия, лазерные лучи которого смогут прорезать метал и уничтожать электронику, приобрела актуальность по мере того, как правительства разных государств пытаются найти более рентабельные способы борьбы с недорогими беспилотниками и ракетами. Как заявили эксперты, увеличение боев с пользованием беспилотников выявил "асимметрию затрат", с которой сталкиваются военные стратеги, когда расходы на оборону превышают расходы на наступательные действия. Тем не менее, по мнению экспертов, даже когда технология будет полностью разработана, лазерное оружие и другое оружие направленной энергии следует рассматривать как дополнительную возможность на поле боя, а не как панацею.

https://ria.ru/20241020/sistema-1978978767.html

https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html

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в мире, технологии