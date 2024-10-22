https://ria.ru/20241022/opasnost-1979304138.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.10.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:09
2024-10-22T13:09
2024-10-22T13:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА