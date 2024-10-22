https://ria.ru/20241022/opasnost-1979297152.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.10.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:46

2024-10-22T12:46

2024-10-22T12:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 9 минут после отмены предыдущей. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Повторно запущена сирена. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20241022/belgorodskaya-1979253618.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность