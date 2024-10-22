https://ria.ru/20241022/oon-1979363447.html

В ООН уточнили потери Украины

В ООН уточнили потери Украины - РИА Новости, 22.10.2024

В ООН уточнили потери Украины

Украина потеряла 8 миллионов жителей с 24 февраля 2022 года и 10 миллионов с 2014 года, сообщили в пресс-службе ООН после брифинга в Женеве, во время которого... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:07

2024-10-22T16:07

2024-10-22T16:54

в мире

украина

женева (город)

восточная европа

элла либанова

оон

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ЖЕНЕВА, 22 окт – РИА Новости. Украина потеряла 8 миллионов жителей с 24 февраля 2022 года и 10 миллионов с 2014 года, сообщили в пресс-службе ООН после брифинга в Женеве, во время которого ошиблась региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.Ранее во вторник Бауэр заявила, что Украина потеряла около 10 миллионов жителей с 24 февраля 2022 года."В целом население Украины сократилось примерно на 10 миллионов человек с 2014 года, включая примерно 8 миллионов... с 2022 года. Это также приводит к огромным потерям человеческого капитала – человеческого капитала, который срочно необходим для восстановления и построения будущего Украины", - сообщили журналистам в пресс-службе ООН.С 24 февраля 2022 года миллионы людей были перемещены внутри страны и около 6,7 миллионов – за ее пределами в качестве беженцев. При этом некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, уточнили в ООН.В понедельник директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

украина

женева (город)

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в мире, украина, женева (город), восточная европа, элла либанова, оон