https://ria.ru/20241022/omsk-1979259722.html

Жителя Омска задержали за поджог ж/д оборудования по заданию из Telegram

Жителя Омска задержали за поджог ж/д оборудования по заданию из Telegram - РИА Новости, 22.10.2024

Жителя Омска задержали за поджог ж/д оборудования по заданию из Telegram

Житель Омска, намеревавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:50

2024-10-22T10:50

2024-10-22T10:50

происшествия

россия

украина

омск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Житель Омска, намеревавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими задержали 27-летнего омича, который поджег релейный шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Во время допроса мужчина признал вину и сознался, что является сторонником нацистской идеологии. "Он инициативно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. После этого на фигуранта в мессенджере Telegram вышел "связной" с заданием поджечь железнодорожное оборудование по указанным в сообщении координатам. Далее, используя розжиг и самодельно изготовленную зажигательную смесь, фигурант совершил умышленный поджог релейного шкафа, в результате чего было уничтожено находящееся внутри электрооборудование", - сообщили в пресс-службе. Также он на фасадах зданий в общественных местах оставлял надписи, дискредитирующие власти, утверждают в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти".

https://ria.ru/20241017/prigovor-1978459048.html

https://ria.ru/20241017/voronezh-1978545397.html

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происшествия, россия, украина, омск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)