https://ria.ru/20241022/obstrely-1979307752.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили во вторник шестнадцать снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и районам Горловки почти за 3,5 часа, сообщило во вторник в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:21

2024-10-22T13:21

2024-10-22T13:21

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник шестнадцать снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и районам Горловки почти за 3,5 часа, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров… 09.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров … 10.15 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 11.20 украинские войска возобновили обстрел Горловки и до 12.15 по трем районам города было выпущено еще десять снарядов указанного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, украина, нато, происшествия