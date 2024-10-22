https://ria.ru/20241022/obstrely-1979255037.html

ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 75 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населённых пунктов, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:21

2024-10-22T10:21

2024-10-22T10:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 75 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 57 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 14 населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Новые Лагеря, Райское, Василевка, Масловка, Алешки, Старая Збурьевка, Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия