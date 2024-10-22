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ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 75 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населённых пунктов, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:21
2024-10-22T10:21
2024-10-22T10:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 75 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 57 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 14 населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Новые Лагеря, Райское, Василевка, Масловка, Алешки, Старая Збурьевка, Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 75 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 75 артударов по 14 населенным пунктам левобережья Днепра