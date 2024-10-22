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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 22.10.2024 (обновлено: 21:02 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979425949.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:50
2024-10-22T21:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра. Вся необходимая помощь ей оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, по данным главы региона, в селе Ясные Зори в частном доме пробита кровля и повреждено остекление в результате атаки беспилотника. Помимо этого, в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе в многоквартирном доме выбиты окна и посечен фасад."Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область
белгородский район
шебекино
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра. Вся необходимая помощь ей оказывается", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по данным главы региона, в селе Ясные Зори в частном доме пробита кровля и повреждено остекление в результате атаки беспилотника. Помимо этого, в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе в многоквартирном доме выбиты окна и посечен фасад.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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