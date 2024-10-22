https://ria.ru/20241022/obstrel-1979425949.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:50

2024-10-22T20:50

2024-10-22T21:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

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белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра. Вся необходимая помощь ей оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, по данным главы региона, в селе Ясные Зори в частном доме пробита кровля и повреждено остекление в результате атаки беспилотника. Помимо этого, в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе в многоквартирном доме выбиты окна и посечен фасад."Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков