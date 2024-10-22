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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:50
2024-10-22T20:50
2024-10-22T21:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали еще три населенных пункта, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра. Вся необходимая помощь ей оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, по данным главы региона, в селе Ясные Зори в частном доме пробита кровля и повреждено остекление в результате атаки беспилотника. Помимо этого, в городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе в многоквартирном доме выбиты окна и посечен фасад."Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек