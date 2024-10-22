https://ria.ru/20241022/obstrel-1979412095.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:19
2024-10-22T19:19
2024-10-22T19:19
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке