https://ria.ru/20241022/obrushenie-1979376789.html
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены - РИА Новости, 22.10.2024
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены
Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:59
2024-10-22T16:59
2024-10-22T17:04
происшествия
псковская область
гдовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку, сообщило региональное следственное управление. "По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Сабанцева ХХ век", расположенного на улице Ленина в городе Гдове Псковской области", – говорится в сообщении. Как уточняется, хозяйке пострадавшей квартиры уже предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям местной администрации в части возможного нарушения прав жильцов исторического здания, отмечает ГСУСК по Псковской области. Глава администрации Гдовского района Псковской области Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дом Сабанцева находится в аварийном состоянии и вопрос его ремонта "по-прежнему открыт", поскольку в здании все еще живет несколько семей.
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979363300.html
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происшествия, псковская область, гдовский район
Происшествия, Псковская область, Гдовский район
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены
В историческом доме в Псковской области обрушилась часть несущей стены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку, сообщило региональное следственное управление.
"По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Сабанцева ХХ век", расположенного на улице Ленина в городе Гдове Псковской области", – говорится в сообщении.
Как уточняется, хозяйке пострадавшей квартиры уже предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района
.
В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям местной администрации в части возможного нарушения прав жильцов исторического здания, отмечает ГСУСК по Псковской области.
Глава администрации Гдовского района Псковской области Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дом Сабанцева находится в аварийном состоянии и вопрос его ремонта "по-прежнему открыт", поскольку в здании все еще живет несколько семей.