https://ria.ru/20241022/obrushenie-1979376789.html

В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены

В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены - РИА Новости, 22.10.2024

В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены

Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:59

2024-10-22T16:59

2024-10-22T17:04

происшествия

псковская область

гдовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку, сообщило региональное следственное управление. "По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Сабанцева ХХ век", расположенного на улице Ленина в городе Гдове Псковской области", – говорится в сообщении. Как уточняется, хозяйке пострадавшей квартиры уже предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям местной администрации в части возможного нарушения прав жильцов исторического здания, отмечает ГСУСК по Псковской области. Глава администрации Гдовского района Псковской области Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дом Сабанцева находится в аварийном состоянии и вопрос его ремонта "по-прежнему открыт", поскольку в здании все еще живет несколько семей.

https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979363300.html

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

псковская область

гдовский район

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происшествия, псковская область, гдовский район