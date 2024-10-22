Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 22.10.2024 (обновлено: 17:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/obrushenie-1979376789.html
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены - РИА Новости, 22.10.2024
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены
Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:59
2024-10-22T17:04
происшествия
псковская область
гдовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979377706_2:0:1262:709_1920x0_80_0_0_a4c6195911848464c9d388e4ebb655b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку, сообщило региональное следственное управление. "По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Сабанцева ХХ век", расположенного на улице Ленина в городе Гдове Псковской области", – говорится в сообщении. Как уточняется, хозяйке пострадавшей квартиры уже предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям местной администрации в части возможного нарушения прав жильцов исторического здания, отмечает ГСУСК по Псковской области. Глава администрации Гдовского района Псковской области Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дом Сабанцева находится в аварийном состоянии и вопрос его ремонта "по-прежнему открыт", поскольку в здании все еще живет несколько семей.
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979363300.html
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
псковская область
гдовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979377706_312:0:1257:709_1920x0_80_0_0_b9bf1bff730af2d991914f9cdc6d6b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, гдовский район
Происшествия, Псковская область, Гдовский район
В Псковской области в историческом доме обрушилась часть стены

В историческом доме в Псковской области обрушилась часть несущей стены

© СУ СК РФ по Псковской областиСотрудник Следственного комитета на месте обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета на месте обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© СУ СК РФ по Псковской области
Сотрудник Следственного комитета на месте обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Часть несущей стены обрушилась в историческом многоквартирном доме в городе Гдов Псковской области, следственные органы организовали доследственную проверку, сообщило региональное следственное управление.
"По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Сабанцева ХХ век", расположенного на улице Ленина в городе Гдове Псковской области", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее
Вчера, 16:07
Как уточняется, хозяйке пострадавшей квартиры уже предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района.
В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям местной администрации в части возможного нарушения прав жильцов исторического здания, отмечает ГСУСК по Псковской области.
Глава администрации Гдовского района Псковской области Иван Мешков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дом Сабанцева находится в аварийном состоянии и вопрос его ремонта "по-прежнему открыт", поскольку в здании все еще живет несколько семей.
На месте частичного обрушения конструкции торгового комплекса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса
16 апреля, 12:09
 
ПроисшествияПсковская областьГдовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала