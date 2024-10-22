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Автомобили "УАЗ" и "Газель" передали новгородцы бойцам на фронт
Автомобили "УАЗ" и "Газель" передали новгородцы бойцам на фронт - РИА Новости, 22.10.2024
Автомобили "УАЗ" и "Газель" передали новгородцы бойцам на фронт
Автомобили "УАЗ" и "Газель", а также маскировочные сети и запчасти передали новгородцы бойцам на фронт, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:10
2024-10-22T18:10
2024-10-22T18:10
надежные люди
новгородская область
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донбасс
захар прилепин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Автомобили "УАЗ" и "Газель", а также маскировочные сети и запчасти передали новгородцы бойцам на фронт, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что недавно вернулся из очередной командировки в зону проведения специальной военной операции, доставив туда автомобили и гуманитарную помощь. В сборе участвовали жители Новгородской области. "Наш маршрут проходил через Курскую область, там же была передана первая гумпомощь и автомобиль УАЗ… На следующий день на Донбассе удалось посетить наш новгородской 1008-й полк, передали ребятам большое количество именных посылок и отработанные запросы, в которые входили запчасти, масла, маскировочные сети", - сообщил Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, удалось передать гуманитарный груз бойцам в пяти локациях, в том числе в одном из самых сложных направлений - в районе Кременной. После волонтеры отправились в Донецк в подразделение артиллерии. Кроме того, был передан еще один автомобиль - "Газель" - для волонтерского штаба Захара Прилепина. Машина была приобретена на деньги новгородского предприятия, она будет доставлять грузы со склада к бойцам и местным жителям.
https://ria.ru/20241018/pomosch-1978818704.html
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новгородская область, курская область, донбасс, захар прилепин, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Новгородская область, Курская область, Донбасс, Захар Прилепин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО