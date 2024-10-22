https://ria.ru/20241022/novgorod-1979234668.html
Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты
Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты - РИА Новости, 22.10.2024
Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижний Новгород сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:27
2024-10-22T07:27
2024-10-22T07:28
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижний Новгород сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты", - написал Кореняко. В период действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево "ушло" одно судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт, отметил он. Также экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, добавил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20241022/bpla-1979232764.html
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты
Сняты ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода