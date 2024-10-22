https://ria.ru/20241022/novgorod-1979234668.html

Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты

Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты - РИА Новости, 22.10.2024

Ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижний Новгород сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:27

2024-10-22T07:27

2024-10-22T07:28

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижний Новгород сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты", - написал Кореняко. В период действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево "ушло" одно судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт, отметил он. Также экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20241022/bpla-1979232764.html

https://ria.ru/20241022/podpole-1979233239.html

нижний новгород

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)