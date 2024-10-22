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Финансирование нацпроектов в Тюменской области выше среднего по РФ - РИА Новости, 22.10.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:24 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/natsproekty-1979324635.html
Финансирование нацпроектов в Тюменской области выше среднего по РФ
Финансирование нацпроектов в Тюменской области выше среднего по РФ - РИА Новости, 22.10.2024
Финансирование нацпроектов в Тюменской области выше среднего по РФ
Финансирование нацпроектов в Тюменской области в сентябре достигло почти 89 процентов, при этом средний показатель по федеральному финансированию в России... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:24
2024-10-22T14:24
тюменская область
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тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Финансирование нацпроектов в Тюменской области в сентябре достигло почти 89 процентов, при этом средний показатель по федеральному финансированию в России составляет 62,3 процента, задача местных властей - обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в регионе, сообщается на сайте облправительства. "Тюменская область демонстрирует высокие темпы финансирования национальных проектов по итогам сентября 2024 года. Средний показатель по федеральному финансированию в России составляет 62,3 процента, тогда как в нашем регионе он достиг 88,7 процента, что значительно превышает результаты аналогичного периода прошлого года", - указано в информации, опубликованной по итогам очередного совещания о реализации нацпроектов. Отмечается, что губернатор Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в регионе, особое внимание при этом должно быть уделено эффективному использованию и экономии бюджетных средств. На данный момент к стопроцентной отметке в регионе близится исполнение годового плана финансирования таких социально значимых нацпроектов, как "Образование", "Здравоохранение" и "Безопасные качественные дороги". План по заключению контрактов в рамках реализации нацпроектов выполнен на 98,9 процента.
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россия, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Россия, Тюменская область, Александр Моор

Финансирование нацпроектов в Тюменской области выше среднего по РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Финансирование нацпроектов в Тюменской области в сентябре достигло почти 89 процентов, при этом средний показатель по федеральному финансированию в России составляет 62,3 процента, задача местных властей - обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в регионе, сообщается на сайте облправительства.
"Тюменская область демонстрирует высокие темпы финансирования национальных проектов по итогам сентября 2024 года. Средний показатель по федеральному финансированию в России составляет 62,3 процента, тогда как в нашем регионе он достиг 88,7 процента, что значительно превышает результаты аналогичного периода прошлого года", - указано в информации, опубликованной по итогам очередного совещания о реализации нацпроектов.
Отмечается, что губернатор Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в регионе, особое внимание при этом должно быть уделено эффективному использованию и экономии бюджетных средств.
На данный момент к стопроцентной отметке в регионе близится исполнение годового плана финансирования таких социально значимых нацпроектов, как "Образование", "Здравоохранение" и "Безопасные качественные дороги". План по заключению контрактов в рамках реализации нацпроектов выполнен на 98,9 процента.
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Тюменская областьРоссияТюменская областьАлександр Моор
 
 
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