Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости
МУС обвинили в предвзятости за отказ основателю ГАС Кони в адвокате из Африки
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать кандидатуры африканцев при выборе адвоката по делу основателя угандийской повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (ГАС) Джозефа Кони, сообщает издание Monitor.
Самопровозглашенный пророк Джозеф Кони в 1980-х годах основал в Уганде группировку ГАС с целью установления режима, основанного на десяти библейских заповедях. Кони разыскивается Международным уголовным судом (МУС).
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"Теперь стало очевидным, что ни один кандидат из Африки ни разу не попадал в список на собеседование, так как весь процесс был расово мотивирован и проведен в крайней секретности, чтобы отказать любому африканцу в возможности быть выбранным судом (на пост адвоката Кони - ред.)", - цитирует издание письмо. Авторы этого обращения подчеркнули, что подают жалобу на канцелярию МУС, занимавшуюся отбором адвоката.
В публикации также отмечается, что заявки на участие в судебном процессе подали 72 адвоката, однако только трое из них имеют гражданство Кении, Уганды и Либерии соответственно. В конечном счете представителем Кони в суде был выбран британский адвокат Питер Хейнс. Тем не менее, по словам Ассоциации судей Африки, процесс отбора адвокатов не был достаточно прозрачным, а кандидатура Хейнса заставляет усомниться в его компетентности.
Monitor указывает, что обращение было составлено в конце августа, однако известно о нем стало только сейчас.
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