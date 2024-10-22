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Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости - РИА Новости, 22.10.2024
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12:49 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/mus-1979298270.html
Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости
Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости - РИА Новости, 22.10.2024
Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости
Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:49
2024-10-22T12:49
в мире
африка
уганда
кения
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать кандидатуры африканцев при выборе адвоката по делу основателя угандийской повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (ГАС) Джозефа Кони, сообщает издание Monitor. Самопровозглашенный пророк Джозеф Кони в 1980-х годах основал в Уганде группировку ГАС с целью установления режима, основанного на десяти библейских заповедях. Кони разыскивается Международным уголовным судом (МУС). "Теперь стало очевидным, что ни один кандидат из Африки ни разу не попадал в список на собеседование, так как весь процесс был расово мотивирован и проведен в крайней секретности, чтобы отказать любому африканцу в возможности быть выбранным судом (на пост адвоката Кони - ред.)", - цитирует издание письмо. Авторы этого обращения подчеркнули, что подают жалобу на канцелярию МУС, занимавшуюся отбором адвоката. В публикации также отмечается, что заявки на участие в судебном процессе подали 72 адвоката, однако только трое из них имеют гражданство Кении, Уганды и Либерии соответственно. В конечном счете представителем Кони в суде был выбран британский адвокат Питер Хейнс. Тем не менее, по словам Ассоциации судей Африки, процесс отбора адвокатов не был достаточно прозрачным, а кандидатура Хейнса заставляет усомниться в его компетентности. Monitor указывает, что обращение было составлено в конце августа, однако известно о нем стало только сейчас.
https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html
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в мире, африка, уганда, кения, международный уголовный суд
В мире, Африка, Уганда, Кения, Международный уголовный суд
Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости

МУС обвинили в предвзятости за отказ основателю ГАС Кони в адвокате из Африки

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать кандидатуры африканцев при выборе адвоката по делу основателя угандийской повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (ГАС) Джозефа Кони, сообщает издание Monitor.
Самопровозглашенный пророк Джозеф Кони в 1980-х годах основал в Уганде группировку ГАС с целью установления режима, основанного на десяти библейских заповедях. Кони разыскивается Международным уголовным судом (МУС).
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"Теперь стало очевидным, что ни один кандидат из Африки ни разу не попадал в список на собеседование, так как весь процесс был расово мотивирован и проведен в крайней секретности, чтобы отказать любому африканцу в возможности быть выбранным судом (на пост адвоката Кони - ред.)", - цитирует издание письмо. Авторы этого обращения подчеркнули, что подают жалобу на канцелярию МУС, занимавшуюся отбором адвоката.
В публикации также отмечается, что заявки на участие в судебном процессе подали 72 адвоката, однако только трое из них имеют гражданство Кении, Уганды и Либерии соответственно. В конечном счете представителем Кони в суде был выбран британский адвокат Питер Хейнс. Тем не менее, по словам Ассоциации судей Африки, процесс отбора адвокатов не был достаточно прозрачным, а кандидатура Хейнса заставляет усомниться в его компетентности.
Monitor указывает, что обращение было составлено в конце августа, однако известно о нем стало только сейчас.
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