https://ria.ru/20241022/mus-1979298270.html

Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости

Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости - РИА Новости, 22.10.2024

Ассоциация юристов Африки обвинила МУС в расовой предвзятости

Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:49

2024-10-22T12:49

2024-10-22T12:49

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африка

уганда

кения

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ассоциация юристов Африки обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с протестным письмом, обвинив его в расовой предвзятости за отказ рассматривать кандидатуры африканцев при выборе адвоката по делу основателя угандийской повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (ГАС) Джозефа Кони, сообщает издание Monitor. Самопровозглашенный пророк Джозеф Кони в 1980-х годах основал в Уганде группировку ГАС с целью установления режима, основанного на десяти библейских заповедях. Кони разыскивается Международным уголовным судом (МУС). "Теперь стало очевидным, что ни один кандидат из Африки ни разу не попадал в список на собеседование, так как весь процесс был расово мотивирован и проведен в крайней секретности, чтобы отказать любому африканцу в возможности быть выбранным судом (на пост адвоката Кони - ред.)", - цитирует издание письмо. Авторы этого обращения подчеркнули, что подают жалобу на канцелярию МУС, занимавшуюся отбором адвоката. В публикации также отмечается, что заявки на участие в судебном процессе подали 72 адвоката, однако только трое из них имеют гражданство Кении, Уганды и Либерии соответственно. В конечном счете представителем Кони в суде был выбран британский адвокат Питер Хейнс. Тем не менее, по словам Ассоциации судей Африки, процесс отбора адвокатов не был достаточно прозрачным, а кандидатура Хейнса заставляет усомниться в его компетентности. Monitor указывает, что обращение было составлено в конце августа, однако известно о нем стало только сейчас.

https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html

https://ria.ru/20240903/medvedev-1970148069.html

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уганда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, африка, уганда, кения, международный уголовный суд