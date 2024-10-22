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В Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов - РИА Новости, 22.10.2024
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11:22 22.10.2024 (обновлено: 11:25 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html
В Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов
В Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов - РИА Новости, 22.10.2024
В Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство порядка 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:22
2024-10-22T11:25
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство порядка 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году привели в порядок 1,7 тысячи дворовых территорий, обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки. Важный заключительный этап благоустройства - озеленение, в ходе работ разбили газоны и клумбы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. "В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков. Он добавил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов

Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство порядка 1,7 тысячи столичных дворов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году привели в порядок 1,7 тысячи дворовых территорий, обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки. Важный заключительный этап благоустройства - озеленение, в ходе работ разбили газоны и клумбы", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан.
"В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков.
Он добавил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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