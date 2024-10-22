https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979428609.html

В Приднестровье прокомментировали итоги референдума по вступлению в ЕС

В Приднестровье прокомментировали итоги референдума по вступлению в ЕС - РИА Новости, 22.10.2024

В Приднестровье прокомментировали итоги референдума по вступлению в ЕС

Результаты референдума по вопросу вступления в ЕС означают поражение действующих властей Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:31

2024-10-22T21:31

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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Результаты референдума по вопросу вступления в ЕС означают поражение действующих властей Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. По данным ЦИК Молдавии, на прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении республики в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. В рамках всенародного голосования нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "Результаты референдума по вопросу о вступлении Молдовы в ЕС означают поражение власти. Да, за ночь цифры по референдуму, возможно, подогнали для показателя пусть и неубедительной, но всё же победы сторонников ухода под крышу Запада и Румынии", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что на территории самой Молдавии большинство населения, примерно 55-60%, выступили против курса властей на евроинтеграцию. По его словам, необходимо учитывать и то, что молдавскую диаспору России фактически отстранили от голосования: в Москве открыли только два избирательных участка и выделили для них лишь 10 тысяч бюллетеней. "При этом диаспору, живущую в Европе и США, чуть ли не за уши тащили с помощью тамошних властей на избирательные участки. На ней и строилась ущербная "стратегия победы" правящей группировки Молдовы. Если бы в России были бы десятки участков по выборам 20 октября, то президент Майя Санду пала бы в первом туре, а референдум вообще провалился бы", - отметил Сафонов. Согласно национальному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое в результате республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html

https://ria.ru/20241022/gosduma-1979383688.html

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979428284.html

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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024