https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979428284.html

В Молдавии назвали итоги референдума по евроинтеграции провалом для Санду

В Молдавии назвали итоги референдума по евроинтеграции провалом для Санду - РИА Новости, 22.10.2024

В Молдавии назвали итоги референдума по евроинтеграции провалом для Санду

Результаты референдума по евроинтеграции, инициированного президентом Молдавии Майей Санду, свидетельствуют о его неудаче, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:27

2024-10-22T21:27

2024-10-22T21:27

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Результаты референдума по евроинтеграции, инициированного президентом Молдавии Майей Санду, свидетельствуют о его неудаче, заявил РИА Новости лидер общественного Совета "За Родину" Игорь Тулянцев. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Это несомненный провал как референдума, так и внешней политики Санду. Она рассчитывала на поддержку не менее 80% граждан, однако большинство жителей республики ей не доверяют. Прошедший референдум стал политической неудачей Санду, и она вместе со своей командой серьёзно подставила европейских партнёров. Президент ожидала, что авторитет ЕС в Молдавии привлечёт больше сторонников, но всё вышло наоборот - Санду увлекла их за собой к отрицательному результату. Результаты референдума вызывают сомнения и требуют пересчёта", - заявил Тулянцев. Он также отметил, что оппозиция, призывавшая к бойкоту референдума, фактически помогла Санду достигнуть 50-процентного результата. "Без этих бойкотирующих помощников Санду вряд ли смогла бы добиться таких цифр. Бойкот оставил неясность вокруг большого числа неиспользованных бюллетеней, что увеличивает вероятность фальсификаций", - добавил общественный деятель. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей. Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html

https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html

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в мире, молдавия, майя санду, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024