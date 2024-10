https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979404064.html

В Кишиневе полиция задержала оппозиционера

В Кишиневе полиция задержала оппозиционера - РИА Новости, 22.10.2024

В Кишиневе полиция задержала оппозиционера

Правоохранительные органы Молдавии задержали активиста оппозиционной молодежной организации Next Generation по подозрению в причастности к наркоторговле,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:29

2024-10-22T18:29

2024-10-22T18:34

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg

КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали активиста оппозиционной молодежной организации Next Generation по подозрению в причастности к наркоторговле, сообщает во вторник Генеральный инспекторат полиции МВД республики. Next Generation является молодежным крылом оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение", которая входит в оппозиционный блок "Победа". Власти Молдавии, в частности, президент республики Майя Санду, называют входящие в этот политблок партии "преступными группировками". "Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами районной прокуратуры Кишинева нейтрализовали преступную группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками. В числе задержанных оказался 30-летний активист молодежной организации Next Generation", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков, проведенных у подозреваемых, полиция изъяла "140 граммов растительной массы с характерным запахом, 36 граммов белого порошка, похожего на кокаин, а также пистолет модели CZ калибра 9 мм, хранившийся ненадлежащим образом". Также были найдены электронные весы, четыре металлические мельницы для измельчения наркотиков, самодельное устройство для их употребления и несколько упаковок для наркотических веществ. В ходе обысков также обнаружены наличные средства в размере 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев, которые, как считают в полиции, были получены от наркоторговли. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 175 000 леев (примерно 9100 долларов - ред.). В соответствии с действующим законодательством подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20241011/moldavija-1977669567.html

https://ria.ru/20240308/moldaviya-1931926225.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, возрождение