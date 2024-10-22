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Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2024
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15:38 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979345829.html
Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт
Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2024
Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт
Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о евроинтеграции республики завершился провалом для властей, заявил молдавский политолог, один из... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:38
2024-10-22T15:38
в мире
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россия
гагаузия
майя санду
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о евроинтеграции республики завершился провалом для властей, заявил молдавский политолог, один из лидеров партии "Гражданский конгресс" Зураб Тодуа. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против высказались 49,54%. В рамках референдума нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" "Референдум провален. Власти рассчитывали на другой результат. Выдавать полпроцента перевеса за убедительную победу могут только те, у кого проблемы с логикой. Сейчас главная задача — консолидация оппозиции перед вторым туром. Референдум остался позади. Необходимо объединить усилия и максимально выйти на выборы во втором туре", — написал Тодуа в своем блоге. Политолог также отметил, что в обществе продолжается дискуссия о тактике оппозиции на референдуме, но недоверие к партии власти, несмотря на нынешнюю раздробленность оппозиции, растет. "Главный вопрос — что было верным выбором: бойкотировать или проголосовать "против". Обе стороны выдвигают свои аргументы. Все исходили из того, что тема евроинтеграции в Молдавии популярна, и понимали, что власти пытаются на этой теме "выехать". Никто не ожидал, что неприязнь к PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) в массах настолько глубока, что даже в центральных районах республики будут такие результаты", — подчеркнул Тодуа. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Референдум о евроинтеграции Молдавии завершился провалом, заявил эксперт

Молдавский политолог: Кишинев провалил референдум, оппозиции нужна консолидация

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о евроинтеграции республики завершился провалом для властей, заявил молдавский политолог, один из лидеров партии "Гражданский конгресс" Зураб Тодуа.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против высказались 49,54%. В рамках референдума нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"
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"Референдум провален. Власти рассчитывали на другой результат. Выдавать полпроцента перевеса за убедительную победу могут только те, у кого проблемы с логикой. Сейчас главная задача — консолидация оппозиции перед вторым туром. Референдум остался позади. Необходимо объединить усилия и максимально выйти на выборы во втором туре", — написал Тодуа в своем блоге.
Политолог также отметил, что в обществе продолжается дискуссия о тактике оппозиции на референдуме, но недоверие к партии власти, несмотря на нынешнюю раздробленность оппозиции, растет.
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"Главный вопрос — что было верным выбором: бойкотировать или проголосовать "против". Обе стороны выдвигают свои аргументы. Все исходили из того, что тема евроинтеграции в Молдавии популярна, и понимали, что власти пытаются на этой теме "выехать". Никто не ожидал, что неприязнь к PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) в массах настолько глубока, что даже в центральных районах республики будут такие результаты", — подчеркнул Тодуа.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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