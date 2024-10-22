https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html

Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума по евроинтеграции

Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума по евроинтеграции - РИА Новости, 22.10.2024

Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума по евроинтеграции

Партия коммунистов Молдавии потребует отменить итоги референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений, заявил ее лидер и экс-президент страны Владимир... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:35

2024-10-22T14:35

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии потребует отменить итоги референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений, заявил ее лидер и экс-президент страны Владимир Воронин на брифинге."Власти затеяли референдум, чтобы привлечь как можно больше избирателей к урнам, и в этой путанице еще больше голосов отошло Майе Санду. Был массовый вброс бюллетеней на Западе со стороны наших дипломатов. Есть доказательства — фото и видео, <...> поэтому мы обратимся в ЦИК, чтобы потребовать отмены результатов этого референдума", — сказал политик.Депутат парламента от Компартии Диана Караман пояснила, что коммунисты рассматривают несколько возможных вариантов: пересчитать голоса, признать недействительными голоса, отданные за рубежом, или полностью отменить итоги референдума. Подчеркивается, что права избирателей за пределами республики не были равны.По ее словам, в день референдума представителей коммунистов не пускали на участки, но они заметили организованный подвоз избирателей, были случаи незаконной агитации. Караман также обратила внимание на факты фотографирования бюллетеней, были зафиксированы случаи, когда избирателям заявляли, что они уже отдали голоса в других странах.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"По закону ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979298969.html

https://ria.ru/20241022/moldavija-1979256206.html

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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз, владимир воронин