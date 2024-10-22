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Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября - РИА Новости, 22.10.2024
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13:52 22.10.2024 (обновлено: 14:01 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979316317.html
Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября
Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября - РИА Новости, 22.10.2024
Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября
Дебаты между баллотирующейся на второй срок Майей Санду и бывшим генпрокурором Молдавии, выдвиженцем от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:52
2024-10-22T14:01
в мире
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россия
майя санду
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Дебаты между баллотирующейся на второй срок Майей Санду и бывшим генпрокурором Молдавии, выдвиженцем от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром президентских выборов пройдут 27 октября, сообщила во вторник пресс-служба партии социалистов.Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала."Александр Стояногло согласен на предвыборные дебаты на воскресенье, 27 октября. Было решено, что местом будет Дворец Республики, а трансляцию будет обеспечивать компания "Телерадио-Молдова". Отмечаем, что формат и структура дебатов пока не определены", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.Социалисты отмечают, что это компромиссный вариант, поскольку Стояногло предлагал провести дебаты 31 октября - ближе к дате второго тура выборов, а команда Санду настаивала на 24 или 25 октября.В партии подчеркивают, что обсуждение проведения дебатов продолжается, поэтому не исключаются возможные изменения.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября

Соцпартия: дебаты кандидатов в президенты Молдавии пройдут 27 октября

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Дебаты между баллотирующейся на второй срок Майей Санду и бывшим генпрокурором Молдавии, выдвиженцем от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром президентских выборов пройдут 27 октября, сообщила во вторник пресс-служба партии социалистов.
Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала.
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"Александр Стояногло согласен на предвыборные дебаты на воскресенье, 27 октября. Было решено, что местом будет Дворец Республики, а трансляцию будет обеспечивать компания "Телерадио-Молдова". Отмечаем, что формат и структура дебатов пока не определены", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.
Социалисты отмечают, что это компромиссный вариант, поскольку Стояногло предлагал провести дебаты 31 октября - ближе к дате второго тура выборов, а команда Санду настаивала на 24 или 25 октября.
В партии подчеркивают, что обсуждение проведения дебатов продолжается, поэтому не исключаются возможные изменения.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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В миреМолдавияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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