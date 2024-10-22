Шор допустил возможность силового разгона в случае митингов в Молдавии
Шор допустил возможность силового разгона в случае митингов оппозиции в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии, оппозиционно настроенные по отношению к курсу действующего президента страны Майи Санду, возможно, будут вынуждены проводить массовые акции протеста, и не исключено, что для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Мы обязаны бороться... Инструменты - я думаю, мы вынуждены будем по ходу их искать. Вплоть до того, что люди должны будут выходить на улицу и отстаивать свой результат... Возможно, конечно же, и это" - сказал Шор в эфире Соловьев Live, отвечая также на вопрос, возможен ли в Молдавии разгон демонстраций властями с привлечением румынских сил.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей. Таким образом, по данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751235 избирателей, против - 737639.
Кроме того, 20 октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. ЦИК обработал 100% протоколов: у Санду - 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который намечен на 3 ноября. Санду выступает за присоединение к ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ.