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Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат - РИА Новости, 22.10.2024
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14:33 22.10.2024 (обновлено: 14:34 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979327211.html
Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат
Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат - РИА Новости, 22.10.2024
Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат
Еврореферендум в Молдавии можно считать состоявшимся за счет дискриминации части граждан, которые не смогли проголосовать, а также манипуляции властей, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:33
2024-10-22T14:34
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Еврореферендум в Молдавии можно считать состоявшимся за счет дискриминации части граждан, которые не смогли проголосовать, а также манипуляции властей, заявил депутат парламента республики Александр Нестеровский в Telegram-канале. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. В рамках всенародного голосования нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "Референдум, прошедший в Молдавии, действительно шокировал многих… Это больше похоже на грязные манипуляции, чем на истинное выражение воли народа. Что еще более страшно: Евросоюз, который так любит говорить о демократии, поддерживает это беззаконие", - написал Нестеровский. По его словам, дискриминации подверглись как молдавские избиратели в России, где они смогли получить всего 10 тысяч бюллетеней на полмиллиона человек, так и жители Приднестровья, которых лишили права голоса. "Это не референдум, это дискриминация, разделение страны по удобным для власти линиям. Молдавия заслуживает настоящей демократии, а не спектаклей под диктовку "желтой власти" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и их европейских покровителей", - подчеркивает депутат. Согласно национальному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979139770.html
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в мире, молдавия, россия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат

Депутат Нестеровский: референдум в Молдавии состоялся за счет дискриминации

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Еврореферендум в Молдавии можно считать состоявшимся за счет дискриминации части граждан, которые не смогли проголосовать, а также манипуляции властей, заявил депутат парламента республики Александр Нестеровский в Telegram-канале.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. В рамках всенародного голосования нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Избиратель во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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"Референдум, прошедший в Молдавии, действительно шокировал многих… Это больше похоже на грязные манипуляции, чем на истинное выражение воли народа. Что еще более страшно: Евросоюз, который так любит говорить о демократии, поддерживает это беззаконие", - написал Нестеровский.
По его словам, дискриминации подверглись как молдавские избиратели в России, где они смогли получить всего 10 тысяч бюллетеней на полмиллиона человек, так и жители Приднестровья, которых лишили права голоса. "Это не референдум, это дискриминация, разделение страны по удобным для власти линиям. Молдавия заслуживает настоящей демократии, а не спектаклей под диктовку "желтой власти" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и их европейских покровителей", - подчеркивает депутат.
Согласно национальному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.
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