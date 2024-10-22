https://ria.ru/20241022/moldavija-1979327211.html

Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат

Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат - РИА Новости, 22.10.2024

Еврореферендум в Молдавии состоялся благодаря манипуляциям, заявил депутат

Еврореферендум в Молдавии можно считать состоявшимся за счет дискриминации части граждан, которые не смогли проголосовать, а также манипуляции властей, заявил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:33

2024-10-22T14:33

2024-10-22T14:34

в мире

молдавия

россия

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad60f8f1ff6a46606ba3ad764eab2c68.jpg

КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Еврореферендум в Молдавии можно считать состоявшимся за счет дискриминации части граждан, которые не смогли проголосовать, а также манипуляции властей, заявил депутат парламента республики Александр Нестеровский в Telegram-канале. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. В рамках всенародного голосования нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "Референдум, прошедший в Молдавии, действительно шокировал многих… Это больше похоже на грязные манипуляции, чем на истинное выражение воли народа. Что еще более страшно: Евросоюз, который так любит говорить о демократии, поддерживает это беззаконие", - написал Нестеровский. По его словам, дискриминации подверглись как молдавские избиратели в России, где они смогли получить всего 10 тысяч бюллетеней на полмиллиона человек, так и жители Приднестровья, которых лишили права голоса. "Это не референдум, это дискриминация, разделение страны по удобным для власти линиям. Молдавия заслуживает настоящей демократии, а не спектаклей под диктовку "желтой власти" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и их европейских покровителей", - подчеркивает депутат. Согласно национальному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979139770.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024