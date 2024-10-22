https://ria.ru/20241022/moldavija-1979266128.html

Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума

Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума - РИА Новости, 22.10.2024

Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума

Граждане Молдавии в первом туре выборов и в день еврореферендума показали властям, что они лишились поддержки большинства народа, заявила лидер оппозиционной... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:19

2024-10-22T11:19

2024-10-22T11:19

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии в первом туре выборов и в день еврореферендума показали властям, что они лишились поддержки большинства народа, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "Народ больше не готов мириться с политикой, навязанной извне! Мы, граждане Молдавии, продемонстрировали свою силу и независимость, показав власти, что ее курс не поддерживается большинством", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, оппозиция борется за сохранение суверенитета страны. Для этого гражданам Молдавии нужно показать свою решительность во втором туре президентских выборов. Мы уже видим страх в глазах власти – фальсификации, с которыми мы столкнулись, не пройдут незамеченными. Центральная избирательная комиссия работала ночью, чтобы исправить цифры в пользу правящей партии, но это полное поражение и позор", - добавила Параска. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html

https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html

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