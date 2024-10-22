https://ria.ru/20241022/moldavija-1979266128.html
Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума
Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума - РИА Новости, 22.10.2024
Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума
Граждане Молдавии в первом туре выборов и в день еврореферендума показали властям, что они лишились поддержки большинства народа, заявила лидер оппозиционной... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:19
2024-10-22T11:19
2024-10-22T11:19
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии в первом туре выборов и в день еврореферендума показали властям, что они лишились поддержки большинства народа, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "Народ больше не готов мириться с политикой, навязанной извне! Мы, граждане Молдавии, продемонстрировали свою силу и независимость, показав власти, что ее курс не поддерживается большинством", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, оппозиция борется за сохранение суверенитета страны. Для этого гражданам Молдавии нужно показать свою решительность во втором туре президентских выборов. Мы уже видим страх в глазах власти – фальсификации, с которыми мы столкнулись, не пройдут незамеченными. Центральная избирательная комиссия работала ночью, чтобы исправить цифры в пользу правящей партии, но это полное поражение и позор", - добавила Параска. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, возрождение, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, Возрождение, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская оппозиция прокомментировала результаты референдума
Оппозиция: граждане Молдавии показали властям, что не поддерживают их курс
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии в первом туре выборов и в день еврореферендума показали властям, что они лишились поддержки большинства народа, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
"Народ больше не готов мириться с политикой, навязанной извне! Мы, граждане Молдавии, продемонстрировали свою силу и независимость, показав власти, что ее курс не поддерживается большинством", - написала Параска в своем Telegram-канале.
По ее словам, оппозиция борется за сохранение суверенитета страны. Для этого гражданам Молдавии нужно показать свою решительность во втором туре президентских выборов.
Мы уже видим страх в глазах власти – фальсификации, с которыми мы столкнулись, не пройдут незамеченными. Центральная избирательная комиссия работала ночью, чтобы исправить цифры в пользу правящей партии, но это полное поражение и позор", - добавила Параска.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду
, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии
Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией
и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ
в целом.