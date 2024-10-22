Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума
Экс-вице-премьер: власти Молдавии фальсифицировали итоги референдума
© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью западных партнеров позволили себе фальсифицировать итоги референдума о евроинтеграции и намерены повторить свои действия во втором туре президентских выборов, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Вчера, 02:08
"Такой наглой фальсификации референдума при поддержке западных партнеров не допускала ни одна власть в Республике Молдова. Теперь нас ждет то же самое во втором туре президентских выборов", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, противопоставить планам властей можно только массовый выход на выборы противников действующего президента Майи Санду. "(Поддержка оппонента Санду - ред.) позволит жить в обществе, где будет создана спокойная атмосфера для сотрудничества и дискуссий между группами населения с разными политическими взглядами и социальным положением, где на людей с другим мнением истеричные ура-патриот, науськиваемые властью, не будут навешивать ярлыки предателей и врагов народа, где ненависть к другим будет осуждена обществом", - считает политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская