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Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума - РИА Новости, 22.10.2024
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10:28 22.10.2024 (обновлено: 11:11 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979256206.html
Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума
Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума
Власти Молдавии с помощью западных партнеров позволили себе фальсифицировать итоги референдума о евроинтеграции и намерены повторить свои действия во втором... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:28
2024-10-22T11:11
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью западных партнеров позволили себе фальсифицировать итоги референдума о евроинтеграции и намерены повторить свои действия во втором туре президентских выборов, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. "Такой наглой фальсификации референдума при поддержке западных партнеров не допускала ни одна власть в Республике Молдова. Теперь нас ждет то же самое во втором туре президентских выборов", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, противопоставить планам властей можно только массовый выход на выборы противников действующего президента Майи Санду. "(Поддержка оппонента Санду - ред.) позволит жить в обществе, где будет создана спокойная атмосфера для сотрудничества и дискуссий между группами населения с разными политическими взглядами и социальным положением, где на людей с другим мнением истеричные ура-патриот, науськиваемые властью, не будут навешивать ярлыки предателей и врагов народа, где ненависть к другим будет осуждена обществом", - считает политик. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, facebook, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, Facebook, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-премьер Молдавии заявил о фальсификации итогов референдума

Экс-вице-премьер: власти Молдавии фальсифицировали итоги референдума

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью западных партнеров позволили себе фальсифицировать итоги референдума о евроинтеграции и намерены повторить свои действия во втором туре президентских выборов, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
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"Такой наглой фальсификации референдума при поддержке западных партнеров не допускала ни одна власть в Республике Молдова. Теперь нас ждет то же самое во втором туре президентских выборов", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, противопоставить планам властей можно только массовый выход на выборы противников действующего президента Майи Санду. "(Поддержка оппонента Санду - ред.) позволит жить в обществе, где будет создана спокойная атмосфера для сотрудничества и дискуссий между группами населения с разными политическими взглядами и социальным положением, где на людей с другим мнением истеричные ура-патриот, науськиваемые властью, не будут навешивать ярлыки предателей и врагов народа, где ненависть к другим будет осуждена обществом", - считает политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвросоюзFacebookСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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