https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html
В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством
В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством - РИА Новости, 22.10.2024
В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством
Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку жители республики выступили против изменений конституции, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:37
2024-10-22T09:37
2024-10-22T10:20
в мире
молдавия
сша
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979076782_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6637cae85f227a5456ce57bfec24b279.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку жители республики выступили против изменений конституции, заявил оппозиционный депутат парламента Денис Уланов в Telegram-канале."Политическое мошенничество — вот что это было. Результаты референдума в Молдавии ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51 до 95 процентов граждан, реально проживающих в стране, по районам. В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США и ЕС, — людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдавии", — написал он. По словам Уланова, законность референдума под большим вопросом. "С помощью репрессий, атмосферы страха, уничтожения реальной оппозиции и маниакального подавления всех возможных гражданских прав партия "Действие и солидарность" "вытянула" этот референдум. Но ничего не помогло. Страна показала ПДС их истинное место в новейшей истории", — отметил депутат. В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Причем идею референдума резко критиковали и общественность и оппозиция: по мнению оппозиционных политиков, референдум призван не столько отражать стремления народа, сколько стать инструментом для усиления позиций властей.В результате за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента избирателей (751 235 человек), против — 49,54 процента (737 639 человек). На выборах президента лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,21 процента голосов, следом идет бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,15 процента. Второй тур назначен на 3 ноября.
https://ria.ru/20241021/vlakh-1979131025.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html
молдавия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979076782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be43d17ac36c00364b4cec4100f6ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, США, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством
Оппозиционный депутат назвал результаты референдума в Молдавии мошенничеством
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости.
Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку жители республики выступили против изменений конституции, заявил оппозиционный депутат парламента Денис Уланов в Telegram-канале
.
"Политическое мошенничество — вот что это было. Результаты референдума в Молдавии ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51 до 95 процентов граждан, реально проживающих в стране, по районам. В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США
и ЕС
, — людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдавии", — написал он.
По словам Уланова, законность референдума под большим вопросом.
"С помощью репрессий, атмосферы страха, уничтожения реальной оппозиции и маниакального подавления всех возможных гражданских прав партия "Действие и солидарность" "вытянула" этот референдум. Но ничего не помогло. Страна показала ПДС их истинное место в новейшей истории", — отметил депутат.
В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Причем идею референдума резко критиковали и общественность и оппозиция: по мнению оппозиционных политиков, референдум призван не столько отражать стремления народа, сколько стать инструментом для усиления позиций властей.
В результате за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента избирателей (751 235 человек), против — 49,54 процента (737 639 человек). На выборах президента лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,21 процента голосов, следом идет бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,15 процента. Второй тур назначен на 3 ноября.