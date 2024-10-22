https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html

В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством

В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством - РИА Новости, 22.10.2024

В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством

Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку жители республики выступили против изменений конституции, заявил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:37

2024-10-22T09:37

2024-10-22T10:20

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку жители республики выступили против изменений конституции, заявил оппозиционный депутат парламента Денис Уланов в Telegram-канале."Политическое мошенничество — вот что это было. Результаты референдума в Молдавии ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51 до 95 процентов граждан, реально проживающих в стране, по районам. В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США и ЕС, — людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдавии", — написал он. По словам Уланова, законность референдума под большим вопросом. "С помощью репрессий, атмосферы страха, уничтожения реальной оппозиции и маниакального подавления всех возможных гражданских прав партия "Действие и солидарность" "вытянула" этот референдум. Но ничего не помогло. Страна показала ПДС их истинное место в новейшей истории", — отметил депутат. В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Причем идею референдума резко критиковали и общественность и оппозиция: по мнению оппозиционных политиков, референдум призван не столько отражать стремления народа, сколько стать инструментом для усиления позиций властей.В результате за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента избирателей (751 235 человек), против — 49,54 процента (737 639 человек). На выборах президента лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,21 процента голосов, следом идет бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,15 процента. Второй тур назначен на 3 ноября.

https://ria.ru/20241021/vlakh-1979131025.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html

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в мире, молдавия, сша, евросоюз, выборы в молдавии — 2024