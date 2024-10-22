https://ria.ru/20241022/modi-1979314537.html

Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях

Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях - РИА Новости, 22.10.2024

Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:47

2024-10-22T13:47

2024-10-22T14:43

россия

индия

нарендра моди

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев говорит о координации и крепкой дружбе с Россией, сотрудничество во всех областях укрепилось."Это мой второй визит в Россию за последние месяцы, это свидетельствует о тесной и крепкой дружбе между нашими странами", - сказал он."Благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось", - добавил премьер, говоря о прошедшем российско-индийском саммите.

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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире