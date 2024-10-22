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Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях - РИА Новости, 22.10.2024
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13:47 22.10.2024 (обновлено: 14:43 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/modi-1979314537.html
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях - РИА Новости, 22.10.2024
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:47
2024-10-22T14:43
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев говорит о координации и крепкой дружбе с Россией, сотрудничество во всех областях укрепилось."Это мой второй визит в Россию за последние месяцы, это свидетельствует о тесной и крепкой дружбе между нашими странами", - сказал он."Благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось", - добавил премьер, говоря о прошедшем российско-индийском саммите.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях

Моди: за последнее время сотрудничество с Россией укрепилось во всех областях

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев говорит о координации и крепкой дружбе с Россией, сотрудничество во всех областях укрепилось.
"Это мой второй визит в Россию за последние месяцы, это свидетельствует о тесной и крепкой дружбе между нашими странами", - сказал он.
"Благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось", - добавил премьер, говоря о прошедшем российско-индийском саммите.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 13:47
 
РоссияИндияНарендра МодиВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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