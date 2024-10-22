https://ria.ru/20241022/modi-1979314537.html
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях - РИА Новости, 22.10.2024
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:47
2024-10-22T13:47
2024-10-22T14:43
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нарендра моди
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев говорит о координации и крепкой дружбе с Россией, сотрудничество во всех областях укрепилось."Это мой второй визит в Россию за последние месяцы, это свидетельствует о тесной и крепкой дружбе между нашими странами", - сказал он."Благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось", - добавил премьер, говоря о прошедшем российско-индийском саммите.
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях
Моди: за последнее время сотрудничество с Россией укрепилось во всех областях