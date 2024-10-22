https://ria.ru/20241022/mishustin-1979417235.html

Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства

Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства - РИА Новости, 22.10.2024

Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:47

2024-10-22T19:47

2024-10-22T19:47

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

правительство рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской интеграции, сообщила пресс-служба правительства. "Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи рассмотрены приоритетные задачи углубления российско-белорусской интеграции в Союзном государстве в контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект повестки союзного Совмина включает актуальные вопросы практического взаимодействия России и Белоруссии. Приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным советом Союзного государства 6 января 2024 года. "Планируется также обсудить продвижение совместных проектов в различных областях в целях создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - анонсировали в правительстве.

https://ria.ru/20241001/mishustin-1975650256.html

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россия, белоруссия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, правительство рф