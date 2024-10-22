Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства
Мишустин обсудил с Мезенцевым углубление российско-белорусской интеграции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской интеграции, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи рассмотрены приоритетные задачи углубления российско-белорусской интеграции в Союзном государстве в контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект повестки союзного Совмина включает актуальные вопросы практического взаимодействия России и Белоруссии. Приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным советом Союзного государства 6 января 2024 года.
"Планируется также обсудить продвижение совместных проектов в различных областях в целях создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - анонсировали в правительстве.
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