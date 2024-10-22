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Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства - РИА Новости, 22.10.2024
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Союзное государство
 
19:47 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/mishustin-1979417235.html
Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства
Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства - РИА Новости, 22.10.2024
Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:47
2024-10-22T19:47
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
дмитрий мезенцев
правительство рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской интеграции, сообщила пресс-служба правительства. "Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи рассмотрены приоритетные задачи углубления российско-белорусской интеграции в Союзном государстве в контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект повестки союзного Совмина включает актуальные вопросы практического взаимодействия России и Белоруссии. Приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным советом Союзного государства 6 января 2024 года. "Планируется также обсудить продвижение совместных проектов в различных областях в целях создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - анонсировали в правительстве.
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россия, белоруссия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, правительство рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Дмитрий Мезенцев, Правительство РФ
Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства

Мишустин обсудил с Мезенцевым углубление российско-белорусской интеграции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, они обсудили углубление российско-белорусской интеграции, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи рассмотрены приоритетные задачи углубления российско-белорусской интеграции в Союзном государстве в контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект повестки союзного Совмина включает актуальные вопросы практического взаимодействия России и Белоруссии. Приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным советом Союзного государства 6 января 2024 года.
"Планируется также обсудить продвижение совместных проектов в различных областях в целях создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - анонсировали в правительстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил МишустинДмитрий МезенцевПравительство РФ
 
 
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