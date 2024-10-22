https://ria.ru/20241022/mishustin-1979367591.html
Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути
Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути - РИА Новости, 22.10.2024
Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути
Реализация всех запланированных мер по развитию Северного морского пути должна быть продолжена, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:22
2024-10-22T16:22
2024-10-22T16:22
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реализация всех запланированных мер по развитию Северного морского пути должна быть продолжена, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "Конечно, в фокусе особого внимания развитие Северного морского пути - не только ключевого звена в повышении транспортной связанности труднодоступных территорий нашей страны, но и глобального конкурентного судоходного маршрута... Реализация всех запланированных мер, конечно, должна быть продолжена", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. По его словам, Северный морской путь должен стать надежной транспортной артерией для стабильной доставки критически значимых грузов жителям, а также строительных материалов и оборудования для предприятий, которые осуществляют масштабные проекты. Премьер отметил, что на прошлой неделе кабмин выделил 300 миллионов рублей до конца нынешнего года для обеспечения регулярных перевозок по Севморпути.
https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html
https://ria.ru/20241022/kitay-1979321930.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути
Мишустин: нужно продолжить реализацию мер по развитию Севморпути
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реализация всех запланированных мер по развитию Северного морского пути должна быть продолжена, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"Конечно, в фокусе особого внимания развитие Северного морского пути - не только ключевого звена в повышении транспортной связанности труднодоступных территорий нашей страны, но и глобального конкурентного судоходного маршрута... Реализация всех запланированных мер, конечно, должна быть продолжена", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России.
По его словам, Северный морской путь должен стать надежной транспортной артерией для стабильной доставки критически значимых грузов жителям, а также строительных материалов и оборудования для предприятий, которые осуществляют масштабные проекты.
Премьер отметил, что на прошлой неделе кабмин выделил 300 миллионов рублей до конца нынешнего года для обеспечения регулярных перевозок по Севморпути.