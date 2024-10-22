https://ria.ru/20241022/mishustin-1979367591.html

Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути

Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути - РИА Новости, 22.10.2024

Мишустин призвал продолжить развитие Севморпути

Реализация всех запланированных мер по развитию Северного морского пути должна быть продолжена, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:22

2024-10-22T16:22

2024-10-22T16:22

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реализация всех запланированных мер по развитию Северного морского пути должна быть продолжена, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "Конечно, в фокусе особого внимания развитие Северного морского пути - не только ключевого звена в повышении транспортной связанности труднодоступных территорий нашей страны, но и глобального конкурентного судоходного маршрута... Реализация всех запланированных мер, конечно, должна быть продолжена", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. По его словам, Северный морской путь должен стать надежной транспортной артерией для стабильной доставки критически значимых грузов жителям, а также строительных материалов и оборудования для предприятий, которые осуществляют масштабные проекты. Премьер отметил, что на прошлой неделе кабмин выделил 300 миллионов рублей до конца нынешнего года для обеспечения регулярных перевозок по Севморпути.

https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html

https://ria.ru/20241022/kitay-1979321930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин