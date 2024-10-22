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Олега Казанова назначили руководителем Роснедр - РИА Новости, 22.10.2024
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10:15 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/mishustin-1979253377.html
Олега Казанова назначили руководителем Роснедр
Олега Казанова назначили руководителем Роснедр - РИА Новости, 22.10.2024
Олега Казанова назначили руководителем Роснедр
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Роснедр гендиректора ВИМС Олега Казанова, возглавлявший ведомство Евгений Петров освобожден от... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:15
2024-10-22T10:15
политика
справки
россия
отрадное
мурманская область
михаил мишустин
евгений петров (писатель)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Роснедр гендиректора ВИМС Олега Казанова, возглавлявший ведомство Евгений Петров освобожден от должности по его просьбе, сообщает пресс-служба правительства. "Новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Олег Казанов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Возглавлявший Роснедра Евгений Петров освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - говорится в сообщении. Казанов родился в городе Отрадном Куйбышевской области. В 1996 году окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, учился в аспирантуре, позже занимался преподаванием. В 2006 году переехал в Мурманскую область, где работал на различных, в том числе руководящих, должностях в компаниях, занимающихся геологоразведкой и горным делом. В 2017 году Олег Казанов стал главным геологом – заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского. Через два года был назначен заместителем генерального директора по геологии. В 2020 году Казанов возглавил институт. Под его руководством он стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр.
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политика, справки, россия, отрадное, мурманская область, михаил мишустин, евгений петров (писатель), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), санкт-петербургский государственный университет
Политика, Справки, Россия, Отрадное, Мурманская область, Михаил Мишустин, Евгений Петров (писатель), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Санкт-Петербургский государственный университет
Олега Казанова назначили руководителем Роснедр

Мишустин назначил гендиректора ВИМС Олега Казанова руководителем Роснедр

© Фото : ФГБУ "ВИМС"Олег Казанов
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ФГБУ "ВИМС"
Олег Казанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Роснедр гендиректора ВИМС Олега Казанова, возглавлявший ведомство Евгений Петров освобожден от должности по его просьбе, сообщает пресс-служба правительства.
"Новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Олег Казанов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Возглавлявший Роснедра Евгений Петров освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - говорится в сообщении.
Казанов родился в городе Отрадном Куйбышевской области. В 1996 году окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, учился в аспирантуре, позже занимался преподаванием.
В 2006 году переехал в Мурманскую область, где работал на различных, в том числе руководящих, должностях в компаниях, занимающихся геологоразведкой и горным делом.
В 2017 году Олег Казанов стал главным геологом – заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского. Через два года был назначен заместителем генерального директора по геологии. В 2020 году Казанов возглавил институт. Под его руководством он стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр.
Максим Боровой - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства
8 октября, 19:32
 
ПолитикаСправкиРоссияОтрадноеМурманская областьМихаил МишустинЕвгений Петров (писатель)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
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