https://ria.ru/20241022/mishustin-1979253377.html

Олега Казанова назначили руководителем Роснедр

Олега Казанова назначили руководителем Роснедр - РИА Новости, 22.10.2024

Олега Казанова назначили руководителем Роснедр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Роснедр гендиректора ВИМС Олега Казанова, возглавлявший ведомство Евгений Петров освобожден от... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:15

2024-10-22T10:15

2024-10-22T10:15

политика

справки

россия

отрадное

мурманская область

михаил мишустин

евгений петров (писатель)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Роснедр гендиректора ВИМС Олега Казанова, возглавлявший ведомство Евгений Петров освобожден от должности по его просьбе, сообщает пресс-служба правительства. "Новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Олег Казанов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Возглавлявший Роснедра Евгений Петров освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - говорится в сообщении. Казанов родился в городе Отрадном Куйбышевской области. В 1996 году окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, учился в аспирантуре, позже занимался преподаванием. В 2006 году переехал в Мурманскую область, где работал на различных, в том числе руководящих, должностях в компаниях, занимающихся геологоразведкой и горным делом. В 2017 году Олег Казанов стал главным геологом – заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского. Через два года был назначен заместителем генерального директора по геологии. В 2020 году Казанов возглавил институт. Под его руководством он стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр.

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россия

отрадное

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политика, справки, россия, отрадное, мурманская область, михаил мишустин, евгений петров (писатель), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), санкт-петербургский государственный университет