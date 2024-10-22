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ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:06
2024-10-22T14:06
2024-10-22T14:06
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России поразили десять украинских бригад в Курской области