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ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979320979.html
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:06
2024-10-22T14:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России поразили десять украинских бригад в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курскую область
Вчера, 07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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