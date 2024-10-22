https://ria.ru/20241022/minoborony-1979320979.html

ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области

ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024

ВС России ударили по десяти бригадам ВСУ в Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:06

2024-10-22T14:06

2024-10-22T14:06

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области.

https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html

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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)