https://ria.ru/20241022/minoborony-1979315878.html
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:57
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, шесть украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП Bradley производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли более 340 солдат в Курской области, более 25,5 тысячи за все время