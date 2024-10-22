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Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 22.10.2024 (обновлено: 13:02 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979300277.html
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:56
2024-10-22T13:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов, Торсктоо и Красного Лимана в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ВСУ потеряли более 470 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов, Торсктоо и Красного Лимана в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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