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Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:56
2024-10-22T12:56
2024-10-22T13:02
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов, Торсктоо и Красного Лимана в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ВСУ потеряли более 470 военных в зоне ответственности "Запада"