Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979235292.html
Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России
Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России - РИА Новости, 22.10.2024
Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 11 беспилотников над Брянской областью, три – над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:42
2024-10-22T07:42
специальная военная операция на украине
безопасность
космос - риа наука
брянская область
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 11 беспилотников над Брянской областью, три – над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской и Орловской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html
брянская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, брянская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Брянская область, Россия, Белгородская область
Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России

Минобороны: над России силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 11 беспилотников над Брянской областью, три – над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской и Орловской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курскую область
07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКосмос - РИА НаукаБрянская областьРоссияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала