https://ria.ru/20241022/minoborony-1979235292.html

Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России

Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России - РИА Новости, 22.10.2024

Силы ПВО сбили за ночь 18 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 11 беспилотников над Брянской областью, три – над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:42

2024-10-22T07:42

2024-10-22T07:42

специальная военная операция на украине

безопасность

космос - риа наука

брянская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 11 беспилотников над Брянской областью, три – над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской и Орловской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html

брянская область

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безопасность, космос - риа наука, брянская область, россия, белгородская область