https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229524.html
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:17
2024-10-22T05:17
2024-10-22T06:22
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. "Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сказали в ведомстве. За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в МО РФ. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.
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Космос - РИА Наука, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ
Минобороны: артиллерийский расчет "Днепра" поразил позиции ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сказали в ведомстве.
За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в МО РФ. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.