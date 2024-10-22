https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229524.html

Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ

Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:17

2024-10-22T05:17

2024-10-22T06:22

космос - риа наука

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967957539_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_2e99ac84fed1a4dabbc2c5497d21fed9.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. "Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сказали в ведомстве. За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в МО РФ. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.

https://ria.ru/20241022/udar-1979229357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины