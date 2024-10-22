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Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
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05:17 22.10.2024 (обновлено: 06:22 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229524.html
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:17
2024-10-22T06:22
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. "Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сказали в ведомстве. За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в МО РФ. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.
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космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Днепра" поразили замаскированные позиции ВСУ

Минобороны: артиллерийский расчет "Днепра" поразил позиции ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramАртиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований
Артиллеристы-реактивщики группировки войск Днепр уничтожили скопление боевиков украинских формирований - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сказали в ведомстве.
За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в МО РФ. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
05:14
 
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