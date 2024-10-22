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В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия группировки "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:06

2024-10-22T05:06

2024-10-22T05:06

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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что цель в лесополосе была обнаружена российскими разведчиками. Получив координаты, артиллеристы навели орудие и несколькими выстрелами ее уничтожили. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА разведчиков, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979095233.html

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в мире, космос - риа наука, донецкая народная республика, россия, горняк, денис пушилин, вооруженные силы украины