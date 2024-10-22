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В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
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05:06 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229221.html
В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ
В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:06
2024-10-22T05:06
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что цель в лесополосе была обнаружена российскими разведчиками. Получив координаты, артиллеристы навели орудие и несколькими выстрелами ее уничтожили. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА разведчиков, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979095233.html
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в мире, космос - риа наука, донецкая народная республика, россия, горняк, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Космос - РИА Наука, Донецкая Народная Республика, Россия, Горняк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: артиллерия "Центра" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Вчера, 12:05
Сообщается, что цель в лесополосе была обнаружена российскими разведчиками. Получив координаты, артиллеристы навели орудие и несколькими выстрелами ее уничтожили. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА разведчиков, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Вчера, 12:08
 
В миреКосмос - РИА НаукаДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорнякДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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