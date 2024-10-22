https://ria.ru/20241022/migranty-1979323521.html

ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов

ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024

ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:20

2024-10-22T14:20

2024-10-22T15:25

общество

россия

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.Так, документ предлагает запретить организациям, имеющим право организовывать экзамены:Кроме того, предполагается наделить правительство исключительным полномочием определять перечень образовательных организаций, которые могут проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором. Как отмечал Володин, в этом году средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов. Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. "В приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", — добавил председатель ГД.По его мнению, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык и уважать традиции.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)