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ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024
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14:20 22.10.2024 (обновлено: 15:25 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/migranty-1979323521.html
ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов
ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024
ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:20
2024-10-22T15:25
общество
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.Так, документ предлагает запретить организациям, имеющим право организовывать экзамены:Кроме того, предполагается наделить правительство исключительным полномочием определять перечень образовательных организаций, которые могут проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором. Как отмечал Володин, в этом году средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов. Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. "В приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", — добавил председатель ГД.По его мнению, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык и уважать традиции.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
ГД приняла в I чтении закон о приеме экзаменов по русскому у мигрантов

ГД приняла в I чтении закон о запрете посредничества на экзаменах у мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.
Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.
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Так, документ предлагает запретить организациям, имеющим право организовывать экзамены:
  • передавать права и обязанности по их проведению и выдаче сертификатов третьим лицам;
  • привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, а также к организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена.
Кроме того, предполагается наделить правительство исключительным полномочием определять перечень образовательных организаций, которые могут проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.
Как отмечал Володин, в этом году средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, вырос с пяти до 30 процентов.
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Он также указал, что, по данным МВД, около 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции.
"В приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", — добавил председатель ГД.
По его мнению, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык и уважать традиции.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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