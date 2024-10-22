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В медорганизации Подмосковья поступило 10 новых аппаратов для наркоза
В медорганизации Подмосковья поступило 10 новых аппаратов для наркоза - РИА Новости, 22.10.2024
В медорганизации Подмосковья поступило 10 новых аппаратов для наркоза
В медицинские организации Подмосковья с начала года поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей и до конца 2024 года... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:17
2024-10-22T17:17
2024-10-22T17:17
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья с начала года поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей и до конца 2024 года планируется еще 73 единицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В квалифицированных руках, а также с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей и до конца года планируется еще 73 единицы", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Новое оборудование уже применяется в шести больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской, Домодедовской и других. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по национальному проекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979177488.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Андрей Воробьев