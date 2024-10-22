https://ria.ru/20241022/mediki-1979281974.html
Минздрав рассказал о росте числа медиков в России
Минздрав рассказал о росте числа медиков в России - РИА Новости, 22.10.2024
Минздрав рассказал о росте числа медиков в России
Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:59
2024-10-22T11:59
2024-10-22T11:59
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0c731cbd227cdf2023d8b031b17766c8.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в 2019-2024 годах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сборник "Образование в цифрах" (подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ), что в России в 2023 году уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям "акушерство и гинекология", "неврология", "терапия" и "ортопедическая стоматология". "Реализация в 2019 – 2024 годах федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными специалистами", входящего в состав национального проекта "Здравоохранение" позволила обеспечить прирост числа специалистов", - говорится в сообщении. Среди врачей, поступивших на работу в медицинские организации системы здравоохранения, 19 166 специалистов, что составляет 20,24%, приступили к исполнению должностных обязанностей после завершения обучения по основным образовательным программам высшего образования, из них 42,77% в рамках договоров о целевом обучении, уточнили в пресс-службе. По данным Росстата, в 2023 году по отношению к 2020 году выросла численность специалистов по востребованным специализациям, в том числе педиатров - 404 новых специалиста; кардиологов - 551 новый специалист; анестезиологов-реаниматологов - 530 новых врачей, а также онкологов – 1293 новых врача, отметили в министерстве. "В то же время данные упоминаемого в статье сборника ВШЭ говорят об устойчивом росте числа как поступающих в ординатуру (34,8 тысячи в 2023 и 2022 годах против 30,8 тысячи в 2021 и 29 тысяч в 2020), так и выпускников ординатуры (27,8 тысячи в 2023 против 27,4 тысячи в 2022, 26,5 тысячи в 2021 и 24,1 тысячи в 2020)",- подчеркнули в пресс-службе. От года к году возможно перераспределение численности ординаторов между специальностями, но оно, как правило, незначительное, и в целом не оказывает существенного влияния на устойчивую тенденцию к росту числа специалистов, пояснили в Минздраве.
https://ria.ru/20240326/vrachi-1935845355.html
https://ria.ru/20240514/murashko-1945872323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/76/1561927624_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ad8b94621bfdef9ddec73361b389b863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество
Общество, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Здоровье - Общество
Минздрав рассказал о росте числа медиков в России
Минздрав: в России отмечается рост числа медиков благодаря реализации нацпроекта
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в 2019-2024 годах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сборник "Образование в цифрах" (подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
), что в России в 2023 году уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям "акушерство и гинекология", "неврология", "терапия" и "ортопедическая стоматология".
"Реализация в 2019 – 2024 годах федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными специалистами", входящего в состав национального проекта "Здравоохранение" позволила обеспечить прирост числа специалистов", - говорится в сообщении.
Среди врачей, поступивших на работу в медицинские организации системы здравоохранения, 19 166 специалистов, что составляет 20,24%, приступили к исполнению должностных обязанностей после завершения обучения по основным образовательным программам высшего образования, из них 42,77% в рамках договоров о целевом обучении, уточнили в пресс-службе.
По данным Росстата
, в 2023 году по отношению к 2020 году выросла численность специалистов по востребованным специализациям, в том числе педиатров - 404 новых специалиста; кардиологов - 551 новый специалист; анестезиологов-реаниматологов - 530 новых врачей, а также онкологов – 1293 новых врача, отметили в министерстве.
"В то же время данные упоминаемого в статье сборника ВШЭ говорят об устойчивом росте числа как поступающих в ординатуру (34,8 тысячи в 2023 и 2022 годах против 30,8 тысячи в 2021 и 29 тысяч в 2020), так и выпускников ординатуры (27,8 тысячи в 2023 против 27,4 тысячи в 2022, 26,5 тысячи в 2021 и 24,1 тысячи в 2020)",- подчеркнули в пресс-службе.
От года к году возможно перераспределение численности ординаторов между специальностями, но оно, как правило, незначительное, и в целом не оказывает существенного влияния на устойчивую тенденцию к росту числа специалистов, пояснили в Минздраве.