https://ria.ru/20241022/mediki-1979281974.html

Минздрав рассказал о росте числа медиков в России

Минздрав рассказал о росте числа медиков в России - РИА Новости, 22.10.2024

Минздрав рассказал о росте числа медиков в России

Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:59

2024-10-22T11:59

2024-10-22T11:59

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прирост числа медиков отмечается в России благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами" в 2019-2024 годах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сборник "Образование в цифрах" (подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ), что в России в 2023 году уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям "акушерство и гинекология", "неврология", "терапия" и "ортопедическая стоматология". "Реализация в 2019 – 2024 годах федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными специалистами", входящего в состав национального проекта "Здравоохранение" позволила обеспечить прирост числа специалистов", - говорится в сообщении. Среди врачей, поступивших на работу в медицинские организации системы здравоохранения, 19 166 специалистов, что составляет 20,24%, приступили к исполнению должностных обязанностей после завершения обучения по основным образовательным программам высшего образования, из них 42,77% в рамках договоров о целевом обучении, уточнили в пресс-службе. По данным Росстата, в 2023 году по отношению к 2020 году выросла численность специалистов по востребованным специализациям, в том числе педиатров - 404 новых специалиста; кардиологов - 551 новый специалист; анестезиологов-реаниматологов - 530 новых врачей, а также онкологов – 1293 новых врача, отметили в министерстве. "В то же время данные упоминаемого в статье сборника ВШЭ говорят об устойчивом росте числа как поступающих в ординатуру (34,8 тысячи в 2023 и 2022 годах против 30,8 тысячи в 2021 и 29 тысяч в 2020), так и выпускников ординатуры (27,8 тысячи в 2023 против 27,4 тысячи в 2022, 26,5 тысячи в 2021 и 24,1 тысячи в 2020)",- подчеркнули в пресс-службе. От года к году возможно перераспределение численности ординаторов между специальностями, но оно, как правило, незначительное, и в целом не оказывает существенного влияния на устойчивую тенденцию к росту числа специалистов, пояснили в Минздраве.

https://ria.ru/20240326/vrachi-1935845355.html

https://ria.ru/20240514/murashko-1945872323.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество