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В МЧС рассказали об опасности угарного газа при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024
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13:27 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/mchs-1979308937.html
В МЧС рассказали об опасности угарного газа при пожаре
В МЧС рассказали об опасности угарного газа при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024
В МЧС рассказали об опасности угарного газа при пожаре
Человеку при пожаре достаточно пяти-семи вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание, рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:27
2024-10-22T13:27
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Человеку при пожаре достаточно пяти-семи вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание, рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. В Москве во вторник состоялась пресс-конференция МЧС России, посвященная вопросам безопасности в осенне-зимний период. "Мы знаем, что на пожарах зачастую бывает дым, люди задыхаются. Пять-семь вдохов едкого дыма, угарного газа (достаточно - ред.), чтобы человек потерял сознание", - отметил Охотенко. Он напомнил о необходимости установить в квартире пожарный извещатель, который среагирует на дым и подаст громкий звуковой сигнал, что поможет человеку спастись.
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали об опасности угарного газа при пожаре

МЧС: пяти-семи вдохов при пожаре достаточно, чтобы человек потерял сознание

© Кадр видео из соцсетейДым при пожаре
Дым при пожаре - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым при пожаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Человеку при пожаре достаточно пяти-семи вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание, рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
В Москве во вторник состоялась пресс-конференция МЧС России, посвященная вопросам безопасности в осенне-зимний период.
"Мы знаем, что на пожарах зачастую бывает дым, люди задыхаются. Пять-семь вдохов едкого дыма, угарного газа (достаточно - ред.), чтобы человек потерял сознание", - отметил Охотенко.
Он напомнил о необходимости установить в квартире пожарный извещатель, который среагирует на дым и подаст громкий звуковой сигнал, что поможет человеку спастись.
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