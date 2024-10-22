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В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024
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06:05 22.10.2024 (обновлено: 06:19 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/mchs-1979231251.html
В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе
В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024
В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе
Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:05
2024-10-22T06:19
происшествия
коммерческая недвижимость
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 60 человек, предварительно, пострадавших нет. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Анапе", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе

МЧС: пожар в гостиничном комплексе в Анапе локализован

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 60 человек, предварительно, пострадавших нет.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Анапе", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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