https://ria.ru/20241022/mchs-1979231251.html

В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе

В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024

В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе

Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:05

2024-10-22T06:05

2024-10-22T06:19

происшествия

коммерческая недвижимость

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 60 человек, предварительно, пострадавших нет. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Анапе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html

анапа

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происшествия, коммерческая недвижимость, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)