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В Анапе горит гостиничный комплекс, эвакуированы 60 человек
В Анапе горит гостиничный комплекс, эвакуированы 60 человек - РИА Новости, 22.10.2024
В Анапе горит гостиничный комплекс, эвакуированы 60 человек
Кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров, эвакуированы 60 человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:56
2024-10-22T04:56
2024-10-22T05:01
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров, эвакуированы 60 человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов. Предварительно, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Также ведомство добавило, что эвакуированы 60 человек.
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коммерческая недвижимость, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Коммерческая недвижимость, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Анапе горит гостиничный комплекс, эвакуированы 60 человек
МЧС: в Анапе горят кровли гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек