https://ria.ru/20241022/mchs-1979221072.html

В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано

В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано - РИА Новости, 22.10.2024

В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано

Крупный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне, открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:35

2024-10-22T00:35

2024-10-22T00:35

коломна

происшествия

коммерческая недвижимость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Крупный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне, открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Горело заброшенное здание рядом с металлобазой в Коломне. Открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коломна, происшествия, коммерческая недвижимость