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В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано
В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано - РИА Новости, 22.10.2024
В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано
Крупный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне, открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:35
2024-10-22T00:35
2024-10-22T00:35
коломна
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Крупный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне, открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Горело заброшенное здание рядом с металлобазой в Коломне. Открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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коломна, происшествия, коммерческая недвижимость
Коломна, Происшествия, Коммерческая недвижимость
В Коломне произошел крупный пожар, открытое горение ликвидировано
МЧС: Крупный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне