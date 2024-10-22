https://ria.ru/20241022/lokalizatsiya-1979387244.html

Карельские компании хотят локализовать производства в Узбекистане

Карельские компании хотят локализовать производства в Узбекистане - РИА Новости, 22.10.2024

Карельские компании хотят локализовать производства в Узбекистане

Компании из Карелии планируют освоить локализацию своих производств в Узбекистане, сообщает во вторник торговое представительство России в республике. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:33

2024-10-22T17:33

2024-10-22T17:36

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ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости. Компании из Карелии планируют освоить локализацию своих производств в Узбекистане, сообщает во вторник торговое представительство России в республике. По данным представительства, во вторник начался визит главы Карелии Артура Парфенчикова и представителей 16 компаний из этого российского региона в Узбекистан. "Стоит отметить, что ряд карельских компаний выразили заинтересованность в локализации производств на территории республики", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства. В состав бизнес-миссии вошли 16 компаний-производителей целлюлозно-бумажной, пищевой продукции, одежды, строительных материалов и домокомплектов, а также горно-металлургического оборудования. Во второй половине дня состоялся бизнес-форум "Карелия и Узбекистан: партнерство для экономического развития и инвестиционного сотрудничества", а также переговоры представителей бизнеса. "Визит в Узбекистан столь представительной делегации, включающей как официальных лиц, так и представителей деловой среды, а также проведение бизнес-форума являются тем форматом работы региона, который может в среднесрочной перспективе дать значимый результат для сотрудничества с Узбекистаном", - заявил руководитель представительства Константин Злыгостев, слова которого приводит торгпредство.

https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html

https://ria.ru/20230911/lokalizatsiya-1896031520.html

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узбекистан, россия, артур парфенчиков, в мире