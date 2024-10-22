https://ria.ru/20241022/likvidatsiya-1979437489.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Ад-Дина, считавшегося преемником Насруллы
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Ад-Дина, считавшегося преемником Насруллы - РИА Новости, 22.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Ад-Дина, считавшегося преемником Насруллы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о ликвидации главы исполнительного совета движения "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина, которого считали... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:06
2024-10-22T23:06
2024-10-22T23:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о ликвидации главы исполнительного совета движения "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина, которого считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насруллы."ЦАХАЛ ликвидировал главу исполнительного совета террористической организации "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина. Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации "Хезболлах" Хашем Сафи ад-Дина и глава разведывательного штаба "Хезболлах" Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами", - говорится в сообщении.
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израиль, хезболла, в мире, хасан насрулла, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Хезболла, В мире, Хасан Насрулла, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Ад-Дина, считавшегося преемником Насруллы
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Ад-Дина, считавшегося преемником Хасана Насруллы