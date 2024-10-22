https://ria.ru/20241022/liksutov-1979249170.html

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" расширится до 3,8 млн кв. м. к 2030 году

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" расширится до 3,8 млн кв. м. к 2030 году - РИА Новости, 22.10.2024

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" расширится до 3,8 млн кв. м. к 2030 году

Через шесть лет территория особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" достигнет 3,8 миллиона квадратных метров, здесь создадут новые производства,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:13

2024-10-22T10:13

2024-10-22T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.Через шесть лет территория особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" достигнет 3,8 миллиона квадратных метров, здесь создадут новые производства, офисные центры и лаборатории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Город активно стимулирует создание высокотехнологичных производств по поручению Сергея Собянина. Одна из эффективных мер поддержки — локализация промышленных предприятий в особой экономической зоне “Технополис Москва”. Сегодня она занимает свыше 280 гектаров — это индустриальный парк “Руднево”, площадка “Печатники”, площадки в Зеленограде. Здесь возведены промышленные и общественно-деловые объекты общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.По словам заммэра, в планах к 2030 году — увеличить этот показатель до 3,8 миллиона квадратных метров, что соответствует приоритетным направлениям по обеспечению технологического суверенитета России.На сегодняшний день на территории ОЭЗ осуществляют свою деятельность свыше 220 компаний, половина из которых имеют статус резидентов. Это дает им освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога на десять лет. Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на снижение ставки на прибыль до 2% вместо 20%. С момента создания особой экономической зоны в предприятия инвестировали порядка 330 млрд рублей. При этом 135 млрд рублей составили вложения из городского бюджета. Благодаря этому удалось трудоустроить свыше двадцати тысяч специалистов.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов отметил, что обрабатывающая промышленность является локомотивом развития экономики Москвы. В настоящее время многие инновации, над которыми работают в столичной ОЭЗ, не имеют аналогов в стране."Уже сегодня мы активно занимаемся расширением ОЭЗ — в ближайшее время в ее состав должно войти еще пять площадок. Включение новых территорий в границы ОЭЗ и расширение действующих позволит разместить более 200 новых компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ “Технополис Москва”, деятельность которых будет направлена на удовлетворение потребностей города и страны в продукции различных секторов экономики", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" производят инновационную продукцию, которая может импортозаместить товары ушедших производителей. В частности, речь идет об оптических мультиплексорах, портативных ультразвуковых аппаратах, мобильных комплексах искусственной вентиляции легких и многофункциональных роботах-амфибиях.Так, на территории "Руднево" построен 21 корпус, в том числе производственные и офисные помещения. До конца 2024 года здесь планируют создать более 3 тысяч рабочих мест и вложить свыше 97 млрд рублей.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что индустриальный парк "Руднево" станет одним из крупнейших в России по объему производственных площадей."Сейчас их площадь превышает 280 тыс. кв. м., против 120 тысяч на момент ввода первой и второй очереди. Общая площадь "Руднево" увеличилась с 36,5 до 53 гектаров. Сегодня здесь работают 25 высокотехнологичных компаний, девять из которых имеют статус резидента", – цитируют в ДИПП Дегтева.Инфраструктура "Руднево" предоставляются современные производственные помещения. Компаниям также помогают согласовывать документы, получать гранты, субсидии и другие меры господдержки, проводят для них экспертизу проектов и многое другое.

https://ria.ru/20241020/liksutov-1978963853.html

https://ria.ru/20241017/moskva-1978454333.html

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москва, анатолий гарбузов