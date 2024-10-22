Глава МО Франции заговорил о размещении сил сдерживания на Украине
Лекорню: пришло время заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине
© Gil Cohen-Magen Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню
© Gil Cohen-Magen
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 окт — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
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"Этот "план победы" — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, <…> чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться", — сказал он в эфире телеканала LCI.
О какой именно "угрозе" со стороны России может идти речь, Лекорню не уточнил. При этом он выразил мнение, что "план" Зеленского содержит ряд "интересных" пунктов, которые стоит изучить.
Французский министр также выступил с утверждением, что со стороны Киева "с некоторых пор наблюдается разворот к военно-политической риторике".
"Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией", — сказал он, добавив, что якобы "никто никогда не заявлял о капитуляции русских".
Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый план победы, который включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти.